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Кобелев: «Сейчас к «Динамо» по-настоящему имеют отношение человек десять, а остальные просто присосались к клубу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в московском клубе работают люди, не имеющие отношения к его истории.

«Как показывает практика, когда в «Динамо» есть деньги, клуб приглашает к себе иностранцев и людей, вообще не связанных с «Динамо». А когда деньги заканчиваются, руководители берут транспаранты Льва Ивановича Яшина и рассказывают о том, какие они «динамовцы» и объясняют игрокам, что сейчас настали тяжелые времена, поэтому необходимо играть теми, кто есть сейчас, при этом достигая хорошего результата.

Не хочется никого обижать, но сейчас к «Динамо» по-настоящему имеют отношение человек десять, а остальные просто присосались к клубу», — цитирует Metaratings.ru Кобелева.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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