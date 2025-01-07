Газизов: «Волк и Пальцев начнут сборы с «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе других клубов к вратарю Давиду Волку и защитнику Валентину Пальцеву.

«Давид и Валентин начнут сборы с «Динамо». Все в рабочем настроении, сегодня уже приступили к подготовке», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

В этом сезоне Волк сыграл 21 матч и пропустил 19 мячей, а у Пальцева 1 голевая передача в 21 игре.