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Сегодня, 12:45

Вера: «У нас сплоченный коллектив, но Фернандес, Фаринья и Корредера еще привыкают»

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Полузащитник «Химок» Лукас Вера в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о том, как в команде выстраиваются рабочие взаимоотношения.

«На самом деле, много игроков разных национальностей, но большинство уже играло в России. Разве что Дани Фернандес, Фаринья и Корредера привыкают немножко, а так у нас сплоченный коллектив», — сказал Вера «СЭ».

Вера присоединился к «Химкам» летом. В этом сезоне аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

После 13 туров подмосковная команда располагается на 13-м месте в таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем матче «Химки» сыграют в гостях с «Факелом» 3 ноября.

Александр Абустин

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
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П
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