Александр Мостовой рассказал о планах по стажировке

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем состоянии здоровья.

«Здоровье нормально. По стажировке еще не определился, на днях подумаю», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

15 октября бывший футболист красно-белых был выписан из больницы после операции по удалению камней из почек.

(Александр Абустин)