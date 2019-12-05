Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не сталкивался с проблемами расизма в России. Хавбек защищает цвета армейцев с сентября этого года. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей во всех турнирах.

— Никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия, — цитирует El Pais Сантоса. — Я знаю, что от расизма здесь страдали другие игроки, но меня напрямую никто не оскорбял. А в Бразилии я с раннего возраста сталкивался с расизмом на футбольном поле. Я пытаюсь себя оградить от невежества некоторых людей. Всем нужно мобилизоваться в борьбе против расовых, классовых и сексистских предрассудков.