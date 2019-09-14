Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против «Тамбова» отметил, что полузащитник Лукас Сантос готов сыграть в предстоящей встрече. По словам наставника, хавбек прошел период адаптации и акклиматизации.

— Он готов сыграть с «Тамбовом». Он прошел период адаптации, акклиматизации, — отметил Гончаренко в эфире клубного телевидения. — Может быть, та нагрузка, которую он сейчас получает, для него сейчас велика. Однако нужно, чтобы он был готов играть не один раз в неделю, а три. Поэтому все может быть, он готов. Если потребуется, мы можем выпустить его на замену.