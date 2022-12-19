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Уилкшир: «Вряд ли «Динамо» станет в этом году чемпионом»

Люк Уилкшир оценил шансы "Динамо" на чемпионство в этом сезоне
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил шансы бело-голубых на чемпионство, а также игру московской команды в этом сезоне.

«Динамо» — хорошая, талантливая, молодая команда. Вряд ли, конечно, в этом году они станут чемпионами. Но у них есть прекрасные футболисты. Приятно видеть, что клуб их поддерживает. Так что у этого них есть все, чтобы выиграть что-то значимое в ближайшем будущем», — приводит слова Уилкшира Sport24.

Австралийский защитник выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год. За это время он провел за команду 170 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 10 результативных передач.

В текущем сезоне московский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров. «Динамо» отстает от «Зенита», который является лидером чемпионата, на 13 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-19-uilkshir-vryadli-dinamo-v-etom-godu-stanet-chempionom-no-u-nikh-yest-prekrasnyye-futbolisty
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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