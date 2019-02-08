Лука Джорджевич: "Если на сборах что-то получается на поле, это просто супер"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич после заключительного, третьего матча на втором сборе в Белеке – ничья с "Кальмаром" (1:1) – положительно оценил проведенную командой работу. Ранее красно-желтые победили сербскую "Младость" (4:1) и уступили казахстанскому "Жетысу" (1:2)

- Сбор был сложным, почти каждый день – по две тренировки, несколько матчей. Но все это было очень полезно, - сказал Джорджевич. – Да, сегодня мы создавали моменты, но на сборах ноги "уставшие". Плюс один эпизод потери концентрации, как при этом "стандарте", и сразу соперник забил.

Главное – физически подготовиться к возобновлению сезона. А если еще получается что-то на поле, просто супер. Основное – команда делает то, что тренер от нас хочет. Мы к этому движемся.

Хочется ли домой? Очень! (Улыбается.) (Артем Агапов)

В текущем сезоне Джорджевич провел 15 матчей за "Арсенал", забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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