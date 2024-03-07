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7 марта, 20:50

Чавес: «Динамо» способно бороться за чемпионство без новых игроков»

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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес заявил, что бело-голубые способны бороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«У нас много хороших футболистов. Мы способны нашим составом бороться за чемпионство. Приехали или нет новые футболисты, это не наша забота. Если кто-то приедет, добро пожаловать. Нет — мы способны бороться без усилений. Сейчас мы близки к целям, которые ставили на старте чемпионата», — приводит слова Чавеса Metaratings.ru.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков.

В текущем сезоне 28-летний Чавес сыграл 17 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт мексиканца с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллинов евро.

Источник: Metaratings.ru
Луис Чавес
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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