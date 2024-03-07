Булатов: «Спартаку» будет не хватать Промеса. Он знаковая фигура для красно-белых»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о предстоящем матче 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Факелом».

«Промес — знаковая фигура для «Спартака», вишенка на торте, та фигура, которая делает разницу в РПЛ. Его в любом случае будет не хватать. Но, учитывая, как «Спартак» монолитно провел игру в Питере и как он выглядел целостной командой в том матче, думаю, они смогут заменить Промеса», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с «Факелом» 10 марта в Москве. Начало — в 19.00 (мск).

29 февраля 32-летнего Промеса не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. Сейчас он находится в ОАЭ.