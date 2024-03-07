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7 марта, 20:53

Булатов: «Угальде должен прибавлять от игры к игре. Видно, что у него есть потенциал»

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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Он проделал большой объем в матче с «Зенитом», много прессинговал. Видно, что потенциал у него есть. Во втором тайме был эпизод, когда он взорвался, ворвался в штрафную и остро пробил. Этот момент характеризует потенциал Угальде, но, конечно, до какой-то остроты не шло. Он должен прибавлять от игры к игре», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. За московский клуб 21-летний форвад сыграл 1 матч, в котором не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Булатов
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
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4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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