«Лучший игрок матча». «Рубин» показал судью Иванова в форме «Локомотива»

«Рубин» иронично отреагировал на судейство в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (0:2).

В перерыве главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был удален главным арбитром Сергеем Ивановым, а после игры в огненном монологе рассказал о проблемах судейства.

«Лучший игрок матча», — написала пресс-служба «Рубина» в Twitter, опубликовав коллаж с арбитром Ивановым в форме «Локомотива» с призом.