«Лучший игрок матча». «Рубин» показал судью Иванова в форме «Локомотива»
22:50
«Рубин» иронично отреагировал на судейство в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (0:2).
В перерыве главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был удален главным арбитром Сергеем Ивановым, а после игры в огненном монологе рассказал о проблемах судейства.
«Лучший игрок матча», — написала пресс-служба «Рубина» в Twitter, опубликовав коллаж с арбитром Ивановым в форме «Локомотива» с призом.
Лучший игрок матча #РубинЛоко ? pic.twitter.com/LKoYUQtW5Q— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020
Опрос
проголосовало: 2207Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...