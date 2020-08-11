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«Лучший игрок матча». «Рубин» показал судью Иванова в форме «Локомотива»

22:50
Арбитр Сергей Иванов в форме «Локомотива». Фото коллаж «Рубина»
Арбитр Сергей Иванов в форме «Локомотива». Фото коллаж «Рубина»
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«Рубин» иронично отреагировал на судейство в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (0:2).

В перерыве главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был удален главным арбитром Сергеем Ивановым, а после игры в огненном монологе рассказал о проблемах судейства.

«Лучший игрок матча», — написала пресс-служба «Рубина» в Twitter, опубликовав коллаж с арбитром Ивановым в форме «Локомотива» с призом.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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