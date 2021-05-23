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Лучший футболист РПЛ-2020/21. Выбор игроков «Арсенала»

23:20
Гжегож Крыховяк (на заднем плане — Сергей Ткачев). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Арсенала». Фото «СЭ»
Гжегож Крыховяк (на заднем плане — Сергей Ткачев). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«СЭ» провел ежегодный опрос 11 футболистов каждого из 16 клубов премьер-лиги для определения лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2020/21.

Наибольшее число голосов в «Арсенале» получил форвард «Зенита» Сердар Азмун, а также полузащитник Гжегож Крыховяк («Локомотив») и нападающие Хвича Кварацхелия («Рубин») и Джордан Ларссон («Спартак»).

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Арсенала». Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Арсенала». Фото «СЭ»

Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы