Лучший футболист РПЛ-2020/21. Выбор игроков «Арсенала»
23:20
«СЭ» провел ежегодный опрос 11 футболистов каждого из 16 клубов премьер-лиги для определения лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2020/21.
Наибольшее число голосов в «Арсенале» получил форвард «Зенита» Сердар Азмун, а также полузащитник Гжегож Крыховяк («Локомотив») и нападающие Хвича Кварацхелия («Рубин») и Джордан Ларссон («Спартак»).
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Арсенала». Фото «СЭ»
Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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