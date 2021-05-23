Лучший футболист РПЛ-2020/21. Выбор игроков «Ротора»
23:30
«СЭ» провел ежегодный опрос 11 футболистов каждого из 16 клубов премьер-лиги для определения лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2020/21.
Наибольшее число голосов в «Роторе» получил форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия, также популярен выбор полузащитника ЦСКА Николы Влашича и нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Ротора». Фото «СЭ»
Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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