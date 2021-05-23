Лучший футболист РПЛ-2020/21. Выбор игроков «Уфы»

«СЭ» провел ежегодный опрос 11 футболистов каждого из 16 клубов премьер-лиги для определения лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2020/21.

Наибольшее число голосов в «Уфе» получил форвард «Зенита» Артем Дзюба, а также полузащитник башкирского клуба Олег Иванов, хавбек ЦСКА Никола Влашич и форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Уфы». Фото «СЭ»

Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».