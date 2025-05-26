Экс-игрок ЦСКА Феррейра сравнил Газзаева с полицейским

Бывший футболист ЦСКА Осмар Феррейра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе с Валерием Газзаевым.

«Он был очень строгим тренером, как полицейский! Всегда требовательным. Много кричал, иногда был агрессивным. Но он делал для нас все, по-настоящему заботился, как о детях. Он был главным тренером, тренером по физподготовке, отцом и одновременно братом», — сказал Феррейра «СЭ».

Феррейра выступал за ЦСКА с 2004 по 2007 год.