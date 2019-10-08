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Луческу — об интересе «Динамо»: «Я ничего не знаю»

15:51
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Румынский тренер Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что может возглавить московское «Динамо».

— Я ни о чем не знаю и не хочу давать комментарии на тему того, чего нет, — сказал 74-летний специалист «СЭ».

Луческу известен по работе с «Шахтером», «Зенитом», «Интером», «Галатасараем». С августа 2017 года по февраль 2019-го был главным тренером сборной Турции. Контракт с турецкой федерацией расторг по обоюдному согласию сторон. (Гоша Чернов)

Агент Луческу: «Были контакты с «Динамо». Мирча готов возглавить команду, считает, что он не доработал в России» //
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