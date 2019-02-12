Луческу - о возвращении в Россию: "Все возможно. Рассмотрю предложения, если они поступят"

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу в интервью "СЭ" рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что румынский специалист уволен с поста главного тренера сборной Турции. Контракт с 73-летним тренером был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, Луческу возглавил сборную Турции 2 августа 2017 года. Соглашение с румынским специалистом было подписано по схеме "2+1".

– Ваш следующий шаг?

– Я хочу вернуться к работе с клубами, но сделаю это не раньше июня. Сейчас буду ходить на матчи. Например, во вторник посещу встречу "Фенербахче" с "Зенитом", а в четверг приду на игру "Галатасарая" с "Бенфикой". Чуть позже, наверное, съезжу в Румынию. Хочу посмотреть на матчи Лиги чемпионов этого сезона – но уже не как специалист, а как зритель. Буду помогать своему сыну Рэзвану, который возглавляет ПАОК. Для меня важно, чтобы он добился успеха в тренерской работе.

– Допускаете, что вернетесь в Россию?

– Не знаю, все возможно. Посмотрим, если будут предложения, я рассмотрю их. (Гоша Чернов)

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