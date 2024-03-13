Лоза: «Промес голландец — его страна и должна сейчас каким-то образом вытаскивать и разбираться с ним»

Певец, композитор и болельщик «Спартака» Юрий Лоза поделился с «СЭ» мнением о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Всякое бывает. Футболисты тоже люди, которые способны совершать поступки как суперхорошие, так и суперплохие. Если это все в правовом поле, то нам не стоит влезать, я бы не стал. Разговор идет о правонарушениях вне футбольного поля. Промес не выходил играть за нашу сборную. Он играл в одном из клубов нашей страны. Он голландец — его страна и должна сейчас каким-то образом вытаскивать и разбираться с ним. Он представляет Нидерланды, а не нашу страну.

Он толковый парень. Понятно, что без него «Спартак» хуже себя чувствует. Но один в поле не воин. Если он разберется со своими нефутбольными делами, то мы его, конечно, ждем!» — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему. До этого игрок также у себя на родине был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020 года.