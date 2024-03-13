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13 марта, 15:27

Нино: «Малком и Клаудиньо повлияли на мой переход в «Зенит»

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Защитник «Зенита» Нино объяснил, почему принял решение перейти в петербургский клуб.

«Клуб был предельно конкретен и максимально уверен в том, что хочет видеть меня в своем составе. Я разговаривал с Малкомом, с которым играл вместе в олимпийской сборной Бразилии, — он очень лестно отозвался о городе и клубе, сказал, что был счастлив здесь и что я тоже буду. Плюс я был знаком с Клаудиньо», — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

26-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе за 5 миллионов евро. За петербуржцев игрок провел 2 матча, в которых не отличился голевыми действиями. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

После 20 туров РПЛ сине-бело-голубые располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав 40 очко.

13 марта «Зенит» в рамках ответного матча FONBET Кубка России сыграет с «Динамо». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.15 (мск).

Источник: пресс-служба «Зенита»
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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