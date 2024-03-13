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13 марта, 15:59

Гаджиев: «Назначить Мусаева главным тренером — хорошее решение «Краснодара»

Сергей Разин
корреспондент
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Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, что Мурад Мусаев может стать новым главным тренером «Краснодара».

— Надо знать причину увольнения, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт». — Если обращать внимание только на результат, то «Краснодар» поторопился, уволив Ивича. Не думаю, что это решение связано с игрой в последних матчах.

— Мурад Мусаев может снова возглавить «Краснодар». Как вам его кандидатура?

— Хороший специалист, он воспитанник тренерской школы «Краснодара». Мы знаем, как владелец относится к своим воспитанникам. Мусаев — готовый тренер, который уже поработал в другой стране. Назначить Мусаева главным — это хорошее решение «Краснодара».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» провел предварительные переговоры с Мурадом Мусаевым. Специалист может подписать контракт с «быками» до конца сезона.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

12 марта «быки» уступили «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-naznachit-musaeva-glavny-m-trenerom-e-to-horoshee-reshenie-krasnodara/
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
Мурад Мусаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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Константин Тюкавин

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Константин Тюкавин

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Квинси Промес

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И К Ж
Виктор Александров

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