Гаджиев: «Назначить Мусаева главным тренером — хорошее решение «Краснодара»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, что Мурад Мусаев может стать новым главным тренером «Краснодара».

— Надо знать причину увольнения, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт». — Если обращать внимание только на результат, то «Краснодар» поторопился, уволив Ивича. Не думаю, что это решение связано с игрой в последних матчах.

— Мурад Мусаев может снова возглавить «Краснодар». Как вам его кандидатура?

— Хороший специалист, он воспитанник тренерской школы «Краснодара». Мы знаем, как владелец относится к своим воспитанникам. Мусаев — готовый тренер, который уже поработал в другой стране. Назначить Мусаева главным — это хорошее решение «Краснодара».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» провел предварительные переговоры с Мурадом Мусаевым. Специалист может подписать контракт с «быками» до конца сезона.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

12 марта «быки» уступили «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира.