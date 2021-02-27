Экс-инспектор ФИФА назвал неудовлетворительным судейство в матче «Зенит» — «Ростов»
Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал судейство в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2).
«В этой игре было много всего страшного, судья провел игру неудовлетворительно, — сообщил Бартфельд «СЭ». —Трактовка и фиксация нарушения правил была своевольная. На одни нарушения судья дает свисток, на другие аналогичные нет. Самая ужасная ситуация произошла между Ловреном и Норманном. Там было явное нарушение в штрафной площади и чистейший 11-метровый удар. Судья отказал давать право бить пенальти, после чего показал желтую карточку. Удар по лицу без мяча, без борьбы никак не может расцениваться как желтая карточка. Это красная и никаких разговоров. Там не было единоборства за мяч, не было безрассудных действий, это была агрессия. Надо было ставить на точку, и это было бы единственным верным решением. Я оцениваю судейство в этом матче, как некачественное».
Бартфельд также прокомментировал второй гол «Зенита», когда забил хавбек Далер Кузяев.
«В моменте с голом Кузяева судья не останавливал игру. Он моментально показал карточку. И если мяч не был катящимся, то используется принцип преимущества, когда одна команда может быстро ввести мяч в игру. Я думаю, тут нет оснований, чтобы предъявлять претензии. Другое дело, если бы судья остановил игру, записал предупреждение, сказал, что без свистка нельзя бить. Это совсем иной компот», — добавил Бартфельд.
«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — пятая строчка и 33 балла.
(Артем Бухаев)
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