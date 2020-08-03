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Ловрен показал фото, которое хранит в телефоне. Оно связывает его с Россией

22:42
Деян Ловрен, судья Джюнейт Чакыр и Лука Модрич. Фото Александр Федоров, "СЭ" Лука Модрич, Владимир Путин и Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен, судья Джюнейт Чакыр и Лука Модрич. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен во время интервью клубной пресс-службе показал фото с Президентом РФ Владимиром Путиным.

В кадре также присутствует Лука Модрич, соотечественник 31-летнего Ловрена.

«Фото я никогда не показывал. Лука? В общем, я спросил президента: «Президент, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?» Я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто полез в кадр. Его там быть не должно, ну да ладно», — сказал Ловрен на видео в Youtube-канале «Зенита».

Лука Модрич, Владимир Путин и Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Лука Модрич, Владимир Путин и Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»

Дополнительная информация:

https://youtu.be/c093qPGuQig?t=121

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