Лоренсо Мельгарехо: «В игре с «Краснодаром» даже ничья нас не устраивает»

«Спартак» продолжает готовиться к матчу 12-го тура чемпионата России против «Краснодара». Полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо рассказал о настрое команды.

— «Спартак» находится в стадии перемен. В каком состоянии команда?

— Согласен с вами, ситуация действительно непростая, которую игру не может одержать победу. Но, тем не менее, продолжаем работать, тренироваться, делать все от нас зависящее для того, чтобы добиться результата, — рассказал парагваец в интервью официальному интернет-каналу клуба.

— Впереди матч с «Краснодаром».

— Когда играл за «Кубань», то матч с «Краснодаром» был для нас дерби. Но и сейчас это принципиальный соперник. Непросто нам будет. «Краснодар» сейчас на ходу. Но мы едем только за победой — даже ничья нас не устраивает. Нужно сделать все возможное, чтобы вырвать три очка.

— В игре с «Оренбургом» ты впервые за долгое время вышел в основе и забил. Это поможет перезагрузить сезон?

— Да, надеюсь, что поможет. Продолжаю тренироваться и работать. Всегда готов помочь команде. Что касается прошлой игры, то индивидуально все было здорово: я забил гол. Но команда не добилась положительного результата. Надеюсь, смогу помочь исправить эту ситуацию.

Напомним, что предстоящий матч 12-го тура чемпионата России против «Краснодара» станет для «Спартака» первым после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.

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