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Райкович дебютировал в «Локомотиве». Николич был недоволен работой врачей с Чорлукой

18:10

Защитник Слободан Райкович дебютировал в составе «Локомотива» в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». 31-летний футболист заменил Ведрана Чорлуку на третьей добавленной минуте.

Чорлука вышел за пределы поля вместе с врачами, после чего его заменили. Когда капитан отправился к скамейке, главный тренер Марко Николич предъявил претензии докторам.

Райкович присоединился к «Локо» этим летом, перейдя из «Перуджи».

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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