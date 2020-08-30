Райкович дебютировал в «Локомотиве». Николич был недоволен работой врачей с Чорлукой

Защитник Слободан Райкович дебютировал в составе «Локомотива» в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». 31-летний футболист заменил Ведрана Чорлуку на третьей добавленной минуте.

Чорлука вышел за пределы поля вместе с врачами, после чего его заменили. Когда капитан отправился к скамейке, главный тренер Марко Николич предъявил претензии докторам.

Райкович присоединился к «Локо» этим летом, перейдя из «Перуджи».