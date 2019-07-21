"Локомотив" - "Тамбов": неожиданный гол гостей и крутой мяч Эдера

"Локомотив" обыграл "Тамбов" (2:1) в матче второго тура чемпионата России. Встреча проходила в Москве, на стадионе "РЖД Арена".

На 6-й минуте встречи нападающий "Тамбова" Хызыр Аппаев прострелил к вратарской железнодорожников, и полузащитник Михаил Костюков отправил мяч в ближний угол ворот Маринату Гильерме.

На 31-й минуте матча защитник москвичей Мачей Рыбус с левого фланга подал к 11-метровой "Тамбова", а форвард Эдер в касание хлестко пробил в дальний угол ворот Гиорги Шелии.

Спустя две минуты хавбек "Локомотива" Антон Миранчук протащил мяч по центру и отдал пас на вингера Владислава Игнатьева, который технично пробил под дальнюю штангу.

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