«Локомотив» — «Спартак»: видео голов

«Локомотив» ведет в счете в матче со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ — 2:1.

7-я минута. Самошников — 1:0

16-я минута. Барко — 1:1

36-я минута. Самошников — 2:1