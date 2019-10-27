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«Локомотив» — «Спартак»: Понсе открыл счет в матче

17:48
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Локомотива» на 57-й минуте матча 14-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена».

Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев от центральной линии классно забросил мяч вперед на аргентинца, Понсе на линии штрафной принял мяч и перебросил голкипера «Локомотива» Гильерме, который выбежал из ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».

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Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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