Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Локомотива» на 57-й минуте матча 14-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена».

Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев от центральной линии классно забросил мяч вперед на аргентинца, Понсе на линии штрафной принял мяч и перебросил голкипера «Локомотива» Гильерме, который выбежал из ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».

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