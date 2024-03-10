«Локомотив» — «Сочи»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Локомотив» после первого тайма дома обыгрывает «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ — 2:1.

В начале матча команды обменялись голами — на 2-й минуте за «Локомотив» забил Рифат Жемалетдинов, а уже через две минуты сочинцы сравняли благодаря голу Артура Юсупова.

На 41-й минуте хозяева снова вышли вперед — отличился Максим Глушенков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».