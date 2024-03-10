«Локомотив» — «Сочи»: Глушенков вывел хозяев вперед

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«Локомотив» вышел вперед в матче против «Сочи» в 20-м туре РПЛ — 2:1.

На 41-й минуте за хозяев забил Максим Глушенков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».