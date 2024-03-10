«Локомотив» — «Сочи»: гости сравняли счет, 1:1 к 4-й минуте

«Сочи» открыл счет в матче против «Локомотива» в 20-м туре РПЛ — 1:1.

На 4-й минуте за сочинцев забил Артур Юсупов. За две минуты до этого Рифат Жемалетдинов вывел хозяев вперед.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».