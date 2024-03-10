«Локомотив» — «Сочи»: Жемалетдинов открыл счет на второй минуте

«Локомотив» открыл счет в матче против «Сочи» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

На второй минуте за железнодорожников забил Рифат Жемалетдинов. Полузащитник хозяев отличился после неудачного выноса голкипера сочинцев Николая Заболотного.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».