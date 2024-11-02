«Локомотив» — «Рубин»: Тикнизян и Самошников в стартовом составе, Пиняев — в запасе

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 14-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Монтес, Тимофеев, Карпукас, Воробьев, Сарвели, Севикян.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Чумич, Ходжа, Даку.

20-летний нападающий железнодорожников Сергей Пиняев остался в запасе на игру. Дмитрий Баринов и Алексей Батраков из «Локомотива» пропустят этот матч из-за перебора желтых карточек.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».