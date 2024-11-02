«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Соболев и Лусиано Гонду выйдут в стартовом составе

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«Зенит» и «Динамо» Махачкала объявили стартовые составы перед матчем 14-го тура РПЛ. Начало игры — в 18.00 мск.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Мостовой, Педро, Лусиано, Соболев.

«Динамо» Махачкала: Волк, Шумахов, Кирш, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.