20:26 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" – "Рубин": Антон Миранчук не реализовал пенальти

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук не реализовал пенальти на 22-й минуте матча первого тура чемпионата России против "Рубина". 23-летний российский футболист подошел к 11-метровой точке после фола защитника казанской команды Виталия Денисова.

Миранчук во время исполнения пенальти пробил в перекладину ворот "Рубина".

Локомотив - Рубин

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