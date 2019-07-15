"Локомотив" – "Рубин": Антон Миранчук не реализовал пенальти

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук не реализовал пенальти на 22-й минуте матча первого тура чемпионата России против "Рубина". 23-летний российский футболист подошел к 11-метровой точке после фола защитника казанской команды Виталия Денисова.

Миранчук во время исполнения пенальти пробил в перекладину ворот "Рубина".

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