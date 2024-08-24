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Сегодня, 20:00

«Локомотив» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» примет «Ростов» в 6-м туре РПЛ 25 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Локомотива&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» примет «Ростов» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в воскресенье, 25 августа. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Игру «Локомотив» — «Ростов» в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер» и его сайт matchtv.ru. Видеотрансляция игры также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервис Okko и платформа «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Локомотив» — «Краснодар» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
16
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 4 1 0
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