Джикия: «На сегодняшний день рассматриваю турецкий чемпионат, там хороший уровень»
Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какой вариант продолжения карьеры рассматривает в настоящее время.
— Варианты с клубами из топ-5 лиг в теории для вас возможны?
— Без громких слов, понятное дело, не люблю это. Говорю как есть: на сегодняшний день рассматриваю турецкий чемпионат. Он мне интересен. Поэтому так.
— Чем интересен турецкий чемпионат?
— Хороший чемпионат, хороший уровень. Понятное дело, что есть еврокубки, болельщики, большие стадионы. Хороший уровень футболистов, которые туда приезжают.
— Сравнительно недавно в Турции был Дзюба, общались с ним насчет возможного переезда?
— Нет, с Артемом не общался. Но, скажу честно, пересекались, общались с Федей Кудряшовым. Скрывать ничего не буду.
— При этом Дзюба говорил, что в Турции судейство более предвзятое, чем в России.
— Я судейство не комментирую, если вы забыли. Понимаю, мы давно не виделись после игр, но, пожалуйста.
30-летний Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
16
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|4
|1
|0