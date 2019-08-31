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«Локомотив» — «Ростов»: видео всех голов

18:35
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«Локомотив» в домашнем матче 8-го тура чемпионата России проиграл «Ростову» (1:2).

Шомуродов, 41-я минута — 0:1.

Шомуродов, 58-я минута — 0:2.

Антон Миранчук, 81-я минута — 1:2.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Локомотив — Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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