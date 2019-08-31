«Локомотив» — «Ростов»: видео всех голов
18:35
«Локомотив» в домашнем матче 8-го тура чемпионата России проиграл «Ростову» (1:2).
Шомуродов, 41-я минута — 0:1.
? Шестой гол Элдора Шомуродова в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019
? #ЛокоРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/FBGAXdbmRP
Шомуродов, 58-я минута — 0:2.
?? Дубль Элдора Шомуродова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019
? #ЛокоРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/dSOqklY0mz
Антон Миранчук, 81-я минута — 1:2.
? Антон Миранчук забивает свой второй мяч в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019
? #ЛокоРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/5G0YKBN9fL
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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