«Локомотив» продлит контракты с игроками до фактического окончания сезона-2019/20

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил «СЭ», как поступят с футболистами, соглашения с которыми завершатся до возобновления РПЛ.

— У нас есть договоренности с футболистами о том, что текущие контракты будут продлены до фактического окончания чемпионата, — сообщил Мещеряков.

Напомним, что в «Локомотиве» решили не предлагать новый контракт главному тренеру Юрию Семину. С 1 июня железнодорожников возглавит сербский специалист Марко Николич. (Евгений Белоусов)

По данным авторитетного портала Transfermarkt, 30 июня истекают контракты у следующих футболистов: вратарь Антон Коченков, защитники Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус, полузащитники Александр Коломейцев, Жоау Мариу, нападающие Джефферсон Фарфан, Эдер.

Ранее исполком РФС утвердил дату возобновления сезона в премьер-лиге — 21 июня.