Кавазашвили уверен, что некоторые члены УЕФА боятся открыто поддержать Россию

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на приглашение Российского футбольного союза (РФС) на 46-й конгресс УЕФА.

«Приглашение на конгресс означает, что Россию признают как страну-участницу футбольного мира. Гнетущие нас решения об отстранении клубов и сборных от турниров были приняты под давлением политических лидеров стран запада. Могу сказать, что Чеферин от себя не придумал бы санкции против нашей страны. Идет какая-то возня в решении окончательного вопроса. Уверен, что некоторые члены УЕФА нас поддерживают, но боятся громко сказать об этом. Я рад, что нас пригласили», — сказал Кавазашвили «СЭ».

11 мая в Вене (Австрия) пройдет конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» заявил, что ничего нового на конгрессе не будет.