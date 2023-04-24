В «Локомотиве» рассказали подробности о состоянии перенесшего инсульт Филатова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что член совета директоров московского клуба Валерий Филатов чувствует себя намного лучше после перенесенного инсульта.

«Валерий Николаевич уже намного лучше себя чувствует, он уже был в клубе. Слава богу, что Валерий Николаевич справляется с этим недугом, мы все желаем ему скорейшего восстановления. Как только Валерий Николаевич сможет принимать участие в работе наших руководящих органов, он это точно будет делать. Потому что Валерий Николаевич — плоть от плоти, кровь от крови «Локомотив», — приводит ТАСС слова Нагорных.

9 апреля сообщалось, что Филатов перенес инсульт. Он является членом совета директоров «Локомотива» с 2019 года.