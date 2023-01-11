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Сегодня, 16:54

«Локомотив» прилетел на первый сбор в Абу-Даби

Мария Гусева
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«Локомотив» прилетел в Абу-Даби (ОАЭ) на первый зимний учебно-тренировочный сбор, сообщила пресс-служба железнодорожников.

На первом сборе, который пройдет с 11 по 22 января, «Локомотив» проведет два товарищеских матча. Первая игра состоится 18 января против «Бунедкора» (Ташкент, Узбекистан). Во втором матче железнодорожники сыграют с «Родиной» (Москва, Россия), встреча пройдет 22 января.

Второй сбор «Локомотива» пройдет с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 20 февраля. Все они пройдут в ОАЭ.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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Краснодар

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