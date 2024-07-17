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Нигматуллин: «Глушенков играл такую же роль, как Лоськов в золотом «Локомотиве»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил уровень влияния бывшего полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова на игру команды.

«По большому счету, «Локомотив» из основной обоймы потерял ярчайшего футболиста Глушенкова и Миранчука, который давно был в клубе. Дзюба уже был игроком скамейки, Жемалетдинов не всегда играл в стартовом составе, Магкеев также не играл. Поэтому потеряли двух ключевых игроков. Это то же самое, как из золотого «Локомотива» убрать Лоськова, Глушенков играл такую же роль.
Сейчас дадут шанс молодежи, пока какая-то звездочка себя проявит. Чтобы бороться за чемпионство, нужны уникальные тренерские качества. Финансово команда проигрывает конкурентам, и рассчитывать на успех сложнее», — приводит Metaratings слова Нигматуллина.

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В июне 2024 года футболист перешел в «Зенит», с которым подписал контракт по схеме «4+1».

Источник: Metaratings
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