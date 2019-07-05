"Локомотив" представил фильм о завоевании десятого Кубка России. Видео

"Локомотив" в своем официальном Twitter представил фильм, посвященный завоеванию десятого по счету Кубка страны.

Красно-зеленые обыграли "Урал" со счетом 1:0 в финале Олимп-Кубка России. Единственный мяч в этой игре забил Дмитрий Баринов.

Для "Локомотива" этот кубок стал восьмым в российской истории (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17 и 2018/19), а с учетом двух трофеев в СССР (1936, 1957) – десятым. А главный тренер "Локо" Юрий Семин завоевал с командой шестой кубок страны по счету (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19).