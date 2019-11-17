«Локомотив» поздравил Крыховяка с голом за сборную Польши

«Локомотив» в своем Twitter поздравил полузащитника команды Гжегожа Крыховяка с голом за сборную Польши. Польские футболисты обыграли сборную Израиля (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Поздравляем Гжегожа @GrzegKrychowiak с забитым мячом за сборную Польши в победном матче против Израиля (2:1) ?? https://t.co/5zU9z7hFEO — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 17, 2019

— Поздравляем Гжегожа с забитым мячом за сборную Польши в победном матче против Израиля (2:1), — говорится в сообщении.

Сборная Польши уже обеспечила себе выход в финальный турнир Евро-2020. Команда лидирует в группе G, имея в активе 22 очка.

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