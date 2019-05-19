"Локомотив" поздравил Бориса Ротенберга с 33-летием

"Локомотив" в своем Твиттере поздравил защитника Бориса Ротенберга с 33-летием.

– Желаем Борису скорейшего выздоровления и новых высот в нашей команде, – написано в Твиттере "Локомотива".

Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. Ротенберг получил повреждение 5 декабря в матче четвертьфинала Кубка России против "Рубина" (1:0). Ранее сообщалось, что защитник вернется на поле к ноябрю 2019-го.

В текущем сезоне Ротенберг принял участие в пяти матчах "Локомотива".

33-летний финн становился обладателем Кубка (2016/17) и чемпионом России (2017/18) с москвичами.