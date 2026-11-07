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«Локомотив» потерял 16 очков и опустился на десять мест по сравнению с прошлым сезоном

Антон Роговский

После 14 туров нынешнего чемпионата России московский «Локомотив» набрал на 16 очков меньше, чем на таком же отрезке прошлого сезона.

В сезоне-2025/26 железнодорожники подошли к завершению 14-го тура с 27 очками и занимали пятое место в таблице РПЛ. На их счету были семь побед, шесть ничьих и одно поражение при разнице мячей 30:19. В нынешнем чемпионате после 14 игр команда имеет 11 очков и идет на 15-й строчке — в зоне прямого вылета.

За год число побед на этом отрезке сократилось с семи до двух, поражений стало семь вместо одного. «Локомотив» забил 16 мячей против 30 в прошлом сезоне, а пропустил 21 против 19. Таким образом, результативность атаки упала почти вдвое, хотя число пропущенных голов выросло всего на два.

В пятницу, 6 ноября, москвичи дома уступили «Рубину» со счетом 0:1. Это стало третьим поражением подряд в РПЛ, причем на этом отрезке команда ни разу не забила. После матча председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России. Следующий матч РПЛ команда должна провести 22 ноября на выезде против «Родины».

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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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