«Локомотив» потерял 16 очков и опустился на десять мест по сравнению с прошлым сезоном

После 14 туров нынешнего чемпионата России московский «Локомотив» набрал на 16 очков меньше, чем на таком же отрезке прошлого сезона.

В сезоне-2025/26 железнодорожники подошли к завершению 14-го тура с 27 очками и занимали пятое место в таблице РПЛ. На их счету были семь побед, шесть ничьих и одно поражение при разнице мячей 30:19. В нынешнем чемпионате после 14 игр команда имеет 11 очков и идет на 15-й строчке — в зоне прямого вылета.

За год число побед на этом отрезке сократилось с семи до двух, поражений стало семь вместо одного. «Локомотив» забил 16 мячей против 30 в прошлом сезоне, а пропустил 21 против 19. Таким образом, результативность атаки упала почти вдвое, хотя число пропущенных голов выросло всего на два.

В пятницу, 6 ноября, москвичи дома уступили «Рубину» со счетом 0:1. Это стало третьим поражением подряд в РПЛ, причем на этом отрезке команда ни разу не забила. После матча председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России. Следующий матч РПЛ команда должна провести 22 ноября на выезде против «Родины».