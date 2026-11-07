«Локомотив» потерял 16 очков и опустился на десять мест по сравнению с прошлым сезоном
После 14 туров нынешнего чемпионата России московский «Локомотив» набрал на 16 очков меньше, чем на таком же отрезке прошлого сезона.
В сезоне-2025/26 железнодорожники подошли к завершению 14-го тура с 27 очками и занимали пятое место в таблице РПЛ. На их счету были семь побед, шесть ничьих и одно поражение при разнице мячей 30:19. В нынешнем чемпионате после 14 игр команда имеет 11 очков и идет на 15-й строчке — в зоне прямого вылета.
За год число побед на этом отрезке сократилось с семи до двух, поражений стало семь вместо одного. «Локомотив» забил 16 мячей против 30 в прошлом сезоне, а пропустил 21 против 19. Таким образом, результативность атаки упала почти вдвое, хотя число пропущенных голов выросло всего на два.
В пятницу, 6 ноября, москвичи дома уступили «Рубину» со счетом 0:1. Это стало третьим поражением подряд в РПЛ, причем на этом отрезке команда ни разу не забила. После матча председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.
По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России. Следующий матч РПЛ команда должна провести 22 ноября на выезде против «Родины».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2