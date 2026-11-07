«Краснодар» — ЦСКА: хозяева ведут 2:1 после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает ЦСКА по итогам первого тайма матча 14-го тура чемпионата России — 2:1.

У «быков» отличились Джон Кордоба и Жоау Батчи. Главный арбитр Сергей Карасев после вмешательства ВАР не изменил свое решение и засчитал гол Батчи.

За армейцев мяч забил Матвей Кисляк.

Матч проходит в Краснодаре.