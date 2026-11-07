«Краснодар» — ЦСКА: Карасев не изменил решения после вмешательства ВАР

Главный арбитр матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА Сергей Карасев после вмешательства ВАР засчитал гол в ворота армейцев.

На 40-й минуте отличился Жоау Батчи. Карасев был приглашен к монитору из-за подозрения на игру рукой со стороны Джона Кордобы, однако судья не изменил свое первоначальное решение, объявив: «После просмотра видеоповтора решение остается в силе — это гол».

В итоге счет в игре стал 2:1 в пользу «быков».

Видеоассистенты на матче — Сергей Цыганок и Артур Федоров.