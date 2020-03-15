«Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на второе место

«Ростов» в домашнем матче 22-го тура Тинькофф РПЛ проиграл «Локомотиву» (1:3). Железнодорожники забили три мяча за 8 минут: Сергей Песьяков (автогол), Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк. У хозяев отличился Ивелин Попов (с пенальти).

Благодаря этой победе команда Юрия Семина обошла «Ростов» (38 очков) и «Краснодар» и поднялась на второе место. При равенстве очков — по 41 — москвичи опережают «быков» по количеству побед (результаты очных встреч — 1:1, 1:1). У лидера — «Зенита» — 50 очков.

Тинькофф чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 1:3 (0:3)

Голы: Песьяков, 34 — в свои ворота (0:1). Жемалетдинов, 38 (0:2). Крыховяк, 42 (0:3). И.Попов, 64 — с пенальти (1:3).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Чернов, Еременко, Норманн, И.Попов, Байрамян (Саплинов, 86), Зайнутдинов (Долгов, 86), Шомуродов.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Жемалетдинов (Идову, 82), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жоау Мариу (Магкеев, 73), Эдер.

Предупреждения: Хаджикадунич, 54. Норманн, 86. Баринов, 90+1.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Веретешкин (Санкт-Петербург), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар).

15 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».